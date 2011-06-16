Ландшафтный дизайн. Альпийская горка

Ландшафтный дизайн сегодня — модное увлечение. Сделать красивым кусочек земли возле собственного дома мечтают многие дачники. Чтобы узнать, как превратить недостатки ландшафта в достоинства, мы отправились в гости к профессионалам.

Если ваш участок имеет большой перепад высоты, не спешите подсчитывать, сколько понадобиться земли, чтобы выровнять площадку. Подойдите к этому, на первый взгляд, недостатку, творчески. В этом случае спасением станет альпийская горка.

Алла Гибеж, специалист по ландшафтному дизайну:

Для склонов, для альпинариев подходят хвойные растения — горные сосны небольших размеров, карликовые растения высотой до метра. И, конечно, почвопокровные растения.

Такая композиция потребует от вас небольших затрат — в основном, на покупку растений, и не доставит хлопот, если все будет сделано правильно.

Алла Гибеж, специалист по ландшафтному дизайну:

В каждом альпинарии должен присутствовать камень. Это работа художника — каждый камень выставляется, поворачивается, пока не находится нужный красивый ракурс.

А тем, кто не любит частых прополок и уже думает просто разбить газон, можем дать совет: заведите на своей горкеодно необычное растение и о прополках вы точно забудете.

Алла Гибеж, специалист по ландшафтному дизайну:

Сейчас всё большую популярность набирает такой посадочный материал как мшанка. Она создаёт вид газона, и её не нужно косить. Это почвопокровное растение, которое высаживается небольшими кусочками с промежутками в 10-12 сантиметров.

