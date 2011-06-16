Прямой эфир

Ландшафтный дизайн. Альпийская горка

16 июня 2011 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ландшафтный дизайн сегодня — модное увлечение. Сделать красивым кусочек земли возле собственного дома мечтают многие дачники. Чтобы узнать, как превратить недостатки ландшафта в достоинства, мы отправились в гости к профессионалам.

Если ваш участок имеет большой перепад высоты, не спешите подсчитывать, сколько понадобиться земли, чтобы выровнять площадку. Подойдите к этому, на первый взгляд, недостатку, творчески. В этом случае спасением станет альпийская горка.
Алла Гибеж, специалист по ландшафтному дизайну:
Для склонов, для альпинариев подходят хвойные растения — горные сосны небольших размеров, карликовые растения высотой до метра. И, конечно, почвопокровные растения.
Такая композиция потребует от вас небольших затрат — в основном, на покупку растений, и не доставит хлопот, если все будет сделано правильно.
Алла Гибеж, специалист по ландшафтному дизайну:
В каждом альпинарии должен присутствовать камень. Это работа художника — каждый камень выставляется, поворачивается, пока не находится нужный красивый ракурс.
А тем, кто не любит частых прополок и уже думает просто разбить газон, можем дать совет: заведите на своей горкеодно необычное растение и о прополках вы точно забудете.
Алла Гибеж, специалист по ландшафтному дизайну:
Сейчас всё большую популярность набирает такой посадочный материал как мшанка. Она создаёт вид газона, и её не нужно косить. Это почвопокровное растение, которое высаживается небольшими кусочками с промежутками в 10-12 сантиметров.
 

# Озеленение # общество

Другие новости рубрики

Все новости
16 июня 2011 11:07

Белорусские туристы, пострадавшие в ДТП в Турции, вернулись домой

16 июня 2011 10:10

Главный архитектор Минска: Общежитие БГУ потребуется снести для строительства торгового комплекса

Сегодня в Национальной библиотеке можно бесплатно пользоваться интернетом и копировать электронную информацию
16 июня 2011 06:23

Сегодня в Национальной библиотеке можно бесплатно пользоваться интернетом и копировать электронную информацию