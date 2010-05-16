Ландшафтные дизайнеры обещают утопить минчан в море цветов

Тагетисы, бильзамины, пеларгония — композиции из более 15 видов создадут на клумбах всех уголков Минска.

В ход пойдет почти 2,5 млн экземпляров рассады.

Екатерина Забенько: Будут ли использоваться какие-то новинки при оформлении Минска, помимо обилия цветов и новых их сортов?

Игорь Кушнеревич: Будут новинки в вертикальном озеленении. Например, по Притыцкого сделана цветочная композиция, аналогичной которой в Минске еще не было.

Композиции цветников каждый год меняются, к примеру, около Минской ратуши. При УП «Минскзеленстрой» создана ландшафтная группа, которая всю зиму разрабатывает новые композиции, а к весне проекты распределяются по районам. Специалисты из этой группы посещают самые большие зарубежные выставки по цветочному озеленению. В Минске они на компьютере реализуют лучшие идеи, адаптируя их под белорусские условия.

Ольга Безик, начальник станции защиты растений УП «Минзеленстрой»: Весной мы подкармливаем зеленые насаждения, обрабатываем их растворами, защищающими растения от вредителей и болезней.