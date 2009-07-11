Лайма Вайкуле: Я хотела бы усыновить целый детский сад

По мнению Вайкуле, возникнувшая среди западных звезд мода на усыновление детей заслуживает распространения.
Семейные ценности очень важны для Лаймы Вайкуле.
- Мне нравятся восточные традиции в семье: уважение к пожилым, нравится, чтобы все долго жили вместе, - сказала она. Сама певица постоянно помогает своей семье - двум сестрам и брату, и они считаются с ней.
- У меня все под каблуком», - шутливо добавила она.
Кстати, Лайма Вайкуле и Игорь Крутой недавно окрестили внучку Раймонда Паулса.
-Теперь мы кум и кума, - сказала Лайма.