Лайма Вайкуле: Я хотела бы усыновить целый детский сад

Однако пока она не получила благословения своего крестного, у которого всегда спрашивает совета перед началом важных и ответственных дел.

По мнению Вайкуле, возникнувшая среди западных звезд мода на усыновление детей заслуживает распространения.

Семейные ценности очень важны для Лаймы Вайкуле.

- Мне нравятся восточные традиции в семье: уважение к пожилым, нравится, чтобы все долго жили вместе, - сказала она. Сама певица постоянно помогает своей семье - двум сестрам и брату, и они считаются с ней.

- У меня все под каблуком», - шутливо добавила она.

Кстати, Лайма Вайкуле и Игорь Крутой недавно окрестили внучку Раймонда Паулса.

-Теперь мы кум и кума, - сказала Лайма.