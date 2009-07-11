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Лайма Вайкуле: Я хотела бы усыновить целый детский сад

11 июля 2009 15:06
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Однако пока она не получила благословения своего крестного, у которого всегда спрашивает совета перед началом важных и ответственных дел.

По мнению Вайкуле, возникнувшая среди западных звезд мода на усыновление детей заслуживает распространения.   

Семейные ценности очень важны для Лаймы Вайкуле.

- Мне нравятся восточные традиции в семье: уважение к пожилым, нравится, чтобы все долго жили вместе, - сказала она. Сама певица постоянно помогает своей семье - двум сестрам и брату, и они считаются с ней.

- У меня все под каблуком», - шутливо добавила она.

Кстати, Лайма Вайкуле и Игорь Крутой недавно окрестили внучку Раймонда Паулса.
-Теперь мы кум и кума, - сказала Лайма.

# общество

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