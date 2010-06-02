Лагерь «Озаричи» остается яблоком раздора белорусских и немецких юристов

Споры о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной не утихают спустя шесть десятилетий.В последние годы наша страна использует различные инструменты, чтобы убедить оппонентов в том, что лагерь был концентрационном. Однако МИД и Минфин Германии до сих пор не соглашаются с этим. Теперь Беларусь намерена обратиться в ведущие университеты ФРГ. При этом немецкие власти признают, что узникам «Озаричей» пришлось пережить огромные страдания, а вечными пленниками лагеря стали более 20 тысяч мирных жителей.