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Лагерь «Озаричи» остается яблоком раздора белорусских и немецких юристов

02 июня 2010 06:33
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Споры о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной не утихают спустя шесть десятилетий.В последние годы наша страна использует различные инструменты, чтобы убедить оппонентов в том, что лагерь был концентрационном. Однако МИД и Минфин Германии до сих пор не соглашаются с этим. Теперь Беларусь намерена обратиться в ведущие университеты ФРГ. При этом немецкие власти признают, что узникам «Озаричей» пришлось пережить огромные страдания, а вечными пленниками лагеря стали более 20 тысяч мирных жителей.
# общество # общество

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