Лагерь дружбы «Бе-La-Русь» на стыке трех границ

Молодежь Беларуси, России и Латвии соберется сегодня в у кургана Дружбы.

Традиционно в Верхнедвинском районе Витебской области пройдут спортивные состязания по футболу, волейболу, перетягиванию каната и гиревому спорту. Музыкальные и креативные - посоревнуются в исполнении «Антикризисных частушек». Особо запоминающимися обещают стать посвящение новичков дубовыми ветками, конкурсы «Мисс и мистер лагеря «Бе-Lа-Русь», экстравагантные колядки латышских друзей и многое другое.

Место для лагеря выбрано не случайно. Курган Дружбы насыпан в 1959 году в память о боевом содружестве партизан Беларуси, России и Латвии. От него проложены три аллеи: в сторону Беларуси - березы, России - клены, Латвии - липы. А на вершине растет дуб - символ добрососедских отношений трех наций.