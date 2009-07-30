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Лагерь дружбы «Бе-La-Русь» на стыке трех границ

30 июля 2009 07:16
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Молодежь Беларуси, России и Латвии соберется сегодня в у кургана Дружбы.

Традиционно в Верхнедвинском районе Витебской области пройдут спортивные состязания по футболу, волейболу, перетягиванию каната и гиревому спорту. Музыкальные и креативные - посоревнуются в исполнении «Антикризисных  частушек». Особо запоминающимися обещают стать посвящение новичков дубовыми ветками, конкурсы «Мисс и мистер лагеря «Бе-Lа-Русь», экстравагантные колядки латышских друзей и многое другое.

Место для лагеря выбрано не случайно. Курган Дружбы насыпан в 1959 году в память о боевом содружестве партизан Беларуси, России и Латвии. От него проложены три аллеи: в сторону Беларуси - березы, России - клены, Латвии - липы. А на вершине растет дуб -  символ добрососедских отношений трех наций.

# общество

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