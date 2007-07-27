Лагерь для "трудных" подростков в Гомеле открывает первую смену

Сюда приедут 25 ребят в возрасте 14-16 лет, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Оздоровительный лагерь на базе войсковой части стал уже традиционным воспитательно-профилактическим проектом правоохранительных органов и областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи. Ребята будут жить в условиях армейского распорядка, знакомиться с воинскими буднями, участвовать в жизни части. Также их ожидает обширная культурно-экскурсионная программа. По мнению специалистов, пребывание в лагере изменяет ребят к лучшему.