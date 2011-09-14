Ладутько: Направили на поддержку транспорта Минска 150 млрд рублей для того, чтобы выдержать цену билета в 1100-1200 рублей

Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько рассказал о планах развития Минска. За последний месяц принят целый ряд решений, направленных на защиту как самых малообеспеченных горожан, так и активной молодежи. Все меры обусловлены хорошими экономическими показателями столичного производства.

В Плане по стабилизации валютного и потребительского рынка, который был в августе представлен Правительством и Нацбанком главе государства, каждая область определила для себя приоритеты.

Столица сделала акцент на социальной поддержке. Пока в других регионах думали, кому и как оказать адресную помощь, столичная власть решила всем без исключения пенсионерам выделить по 500 тысяч рублей. Проезд для школьников, теперь уже и студентов столицы, бесплатный. Поддержана идея помочь материально минчанам, доход которых менее 441 тысячи рублей в месяц. И это далеко не все.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Направили на поддержку транспорта Минска 150 млрд рублей для того, чтобы выдержать цену билета в 1100-1200 рублей.

Мы дополнительно выделили деньги на активизацию работы социального такси. Приняли дополнительное решение о выделении денежных средств на поддержку нашего жилищно-коммунального хозяйства (порядка 100 млрд рублей). У нас оплата сегодня не доходит до 40%.



Открытие в канун Дня города целого ряда общественно-значимых объектов – лишнее подтверждение того, что город активно развивается. Это, в частности, обновленная четвертая детская больница и новый центральный автовокзал. Расширяются маршруты городской электрички, где европейский комфорт гармонирует с белорусским сервисом. Метро становится длиннее. Строятся десятки объектов, которые формируют облик современной столицы.

Алексей Мартынов, заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

На проспекте Победителей очень активно идет строительство нескольких общественно-торговых центров, контроль за реализацией аквапарка. Идет закупка импортного оборудования.

Темпы строительства, в том числе и жилья, не снизятся, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Город продолжит реализацию крупных инвестпроектов, в числе которых и «Минск-Сити». Новое для столицы – идея развивать сельское хозяйство для обеспечения собственной продовольственной безопасности.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Минск – не сельскохозяйственная территория, на асфальте много не вырастишь.

У нас два хозяйства. В этом году на овощной фабрике совхоза «Волма» уже заложили 320 г сада. Сады надо закладывать, строить хранилища.

Мы должны начать строить две фермы, два свиноводческих комплекса.

План, который избрал для себя город, фактически заключается в следующем: эффективно работать, зарабатывать и на эти деньги обеспечивать социальную поддержку населения. Все меры, которые принимает сегодня столичная власть, обусловлены стабильной работой производства. И бюджет Минска будущего года, разработку которого уже завершают специалисты, ожидается, будет носить социальную направленность.