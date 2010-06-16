Прямой эфир

Кыргызстан: жертвами беспорядков стали 179 человек, около 2 тысяч получили ранения

16 июня 2010 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Республика скорбит по погибшим в межэтнических столкновениях на юге страны, объявлен трехдневный траур.

Реальное количество погибших может быть в разы больше официальных данных. Людей часто хоронят, не оформляя документов. В Ошской и Джалал-Абадской областях разгромлены магазины. Запасы продуктов у населения заканчиваются. Люди надеются на гуманитарную помощь. Страну покинули десятки тысяч человек, которым катастрофически не хватает продовольствия.

Массовые беспорядки начались на юге страны в ночь на 11 июня. В зоне столкновений было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час. Относительное спокойствие наступило после переговоров о перемирии между лидерами узбекской и киргизской общин.

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
16 июня 2010 07:34

Беларусь и Россия создали совместную базу данных угнанных автомобилей

16 июня 2010 06:29

В Гомеле проходит конкурс дорожных полицейских

В Кыргызстане объявлен день траура по погибшим в ходе межэтнических стычек на юге страны
16 июня 2010 06:26

В Кыргызстане объявлен день траура по погибшим в ходе межэтнических стычек на юге страны