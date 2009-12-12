КВН в Минске

Во Дворце Республики состоялся финал Первой лиги Международного союза Клуба веселых и находчивых.

Сборная Батайска, «Бомонд», «Кефир», «Приора», сборная Томска и «Минское море». Финал Первой лиги КВН, первый раз проходившей за пределами России, стал настоящим праздником для всех ценителей юмора. И для белорусских особенно. Из 25 команд до финала добрались только шестеро. И пусть их имена не столь известны, как, например, команд Высшей лиги, игра получилась по-настоящему зрелищной.

Леонид Купридо, редактор Первой лиги Международного союза КВН:

Александр Васильевич Масляков очень любит повторять фразу: «Как живем, так и шутим». Вот, чем мы в этом году жили, что переживали, о том КВНщики и шутили. Естественно, в первую очередь досталось мировому финансовому кризису, в конце года «порадовали» всех российские футболисты своим непопаданием на ЧМ – это тоже не обошли своим вниманием КВНщики. Все животрепещущие темы в КВНе мгновенно поднимаются.

Кроме этих шести команд в Минск на финал Первой лиги приехало и два поколения Масляковых – сын и отец. Первый занял место ведущего на сцене, второй – перед ней – в ложе жюри.

Александр Масляков-младший, ведущий Первой лиги международного союза КВН:

Этот сезон был удачным. В частности потому, что появление в Минске Первой лиги всколыхнуло белорусский КВН, и появилась масса белорусских команд — самобытных, интересных — которые, я надеюсь, будут расти и развиваться.

КВН для президента клуба Маслякова-старшего – это его ребенок, а его ребенок, то есть Александр Александрович, – это тоже КВН. Приехав в Минск, «папа КВНа» остался доволен тем, как взрослеют и развиваются его дети.

Александр Масляков, президент Международного союза КВН:

Удачен сам по себе, на мой чисто человеческий взгляд, поскольку Беларусь и Минск — это родина очень многих известных КВНщиков, КВНовских команд. Поэтому республика, государство, город, в котором так сильны КВНовские традиции, просто должна была стать ареной КВНовской борьбы.

Откроем небольшой секрет: именно оценка Александра Васильевича решила исход финальной игры Первой лиги. А вот кому же достались чемпионский титул и путевка в Москву, и какую именно оценку поставил Масляков-старший, узнают зрители нашего телеканала в пятницу, 18 декабря. Резюмируя, можно сказать одно: попытка провести Первую лигу в Беларуси оказалась действительно удачной. И для участников, и для организаторов, и, конечно же, для зрителей.

Александр Масляков, президент Международного союза КВН:

Уж больно, я знаю, КВНщикам, которые прехали сюда, понравился город Минск. Я разделяю эту любовь, может статься, что и в следующем году мы попробуем провести Первую лигу здесь.