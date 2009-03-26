Квартал Марка Шагала появится в Витебске

Уже завершена его предпроектная подготовка. Модернизация включает реконструкцию усадьбы семьи знаменитого художника и организацию сети объектов туристической инфраструктуры. Родную улицу Шагала, Покровскую и прилегающие к ней территории восстановят в стиле начала 20-го века. Рядом с домом-музеем появятся стилизованные кафе, парикмахерские, сувенирные лавки и небольшая гостиница. Отчий дом Шагала – сердце будущего исторического квартала. Поток туристов в местную достопримечательность с каждым годом только увеличивается. Ведь в этих стенах прошло детство знаменитого художника.



- Шагал в своей книге об этой комнате вспоминал, в ней были голубые обои, паутина под потолком и маленький ночничок, дети боялись темноты, - рассказала телеканалу СТВ экскурсовод Светлана СТЕФАНЕНКОВА. - А в этой комнате собраны атрибуты еврейской религии, которые были в каждом еврейском доме, на правом дверном косяке мезуза, футлярчик, в который вкладывался пергамент с молитвой…



Работа по созданию квартала Марка Шагала началась в одной из архитекторских компаний Витебска. Архитектор Александр Вашкевич «шагаловскую идею» вынашивает уже давно. Еще 10 лет назад разработанный им аналогичный проект победил на международном конкурсе. И вот архитектор вновь вернулся к любимой теме.



- Мы пытались на улице Покровской исторически восстановить ее наиболее достоверно, здесь много есть утраченной застройки, много появилось промышленных зданий, все это будет сноситься, и улица должна приобрести вид, какой она была в начале 20 века, рассказал телеканалу СТВ главный архитектор проекта Александр Вашкевич. - Тут появится деревянная застройка, мощения, благоустройство, все в духе того времени.



Площадь в 50 гектаров станет полностью идентичной фотоснимкам столетней давности. Булыжная мостовая превратит улицу в пешеходную зону. А небольшим промышленным предприятиям, попадающим в радиус запланированного комплекса, придется переехать. Так, например, винодельческий завод уступит место международному художественному центру.



Еврейский квартал начала XX века. Так в идеале после реализации проекта должна выглядеть Покровская и прилегающие к ней улочки. Планируется, что рядом с домом-музеем Шагала появятся стилизованные в духе того времени корчма, аптека, сувенирные лавки и даже небольшая гостиница.



Современные жители этого района такую перспективу пока воспринимают как утопию. Но уже совсем скоро жизнь здесь станет как машина времени. Каждый день – возвращение на эпоху назад. Главное, чтобы музейный антураж не мешал реальным будням.



Точку в создании проекта на бумаге архитекторы уже поставили. Дело за инвесторами. И власти, и жители белорусской культурной столицы надеются – скоро шагаловский квартал станет жемчужиной на туристической карте города.