Кусок минерала - желтый бриллиант - в Женеве продали за 12 миллионов долларов

Новости Швейцарии. На аукционе «Сотбис» в Женеве продали крупнейший в мире желтый грушевидный бриллиант. Камень под названием «Капля Солнца» ушел с молотка более чем за 12 миллионов долларов. Покупатель лота неизвестен.

«Капля Солнца» весит свыше 110 каратов. У камня почти идеальная чистота. Обнаружили алмаз в минувшем году в Южной Африке. После огранки эта редчайшая драгоценность была выставлена в Лондонском музее естественной истории, где красотой камня могли любоваться все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.