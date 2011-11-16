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Кусок минерала - желтый бриллиант - в Женеве продали за 12 миллионов долларов

16 ноября 2011 13:31
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Новости Швейцарии. На аукционе «Сотбис» в Женеве продали крупнейший в мире желтый грушевидный бриллиант. Камень под названием «Капля Солнца» ушел с молотка более чем за 12 миллионов долларов. Покупатель лота неизвестен.

«Капля Солнца» весит свыше 110 каратов. У камня почти идеальная чистота. Обнаружили алмаз в минувшем году в Южной Африке. После огранки эта редчайшая драгоценность была выставлена в Лондонском музее естественной истории, где красотой камня могли любоваться все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт

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