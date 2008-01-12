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Кусачие цены

12 января 2008 17:17
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Сбор с владельцев собак в этом году планируется увеличить. Плата за четвероногих будет зависеть от роста и породы. Деньги пойдут на строительство новых площадок для выгула и поощрение работников коммунальных служб.

Четвероногая любимица Бонни в семье Царь появилась недавно ,но собачку тут же решили зарегистрировать. Деньги не большие. А на душе спокойнее. Если щенок потеряется - по жетону его  легче найти, да и ежемесячный сбор за него, уверена  хозяйка,  пойдет на благие цели.

В <списках> расчетно-справочного центра Московского района - тридцать три домашних собаки. Еще  семьдесят прописали  организациями. Они  так же  платят ежемесячный сбор за четвероногих в зависимости от роста и  породы. Самые <дорогие> бойцовские псы. Но их регистрируют редко. Дело это добровольное и зависит  от добропорядочности человека.

Половина собранных с владельцев собак средств до недавнего  времени шло  на отлов  бродячих животных, остальные - на строительство  приюта. Коммунальщики  выступили с  инициативой - выделить средства на обустройство  площадок для выгула  и поощрение  рабочих по уборке территории. Ведь это им приходится каждый день сражаться за чистоту дворов .

# общество

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