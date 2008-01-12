Кусачие цены

Сбор с владельцев собак в этом году планируется увеличить. Плата за четвероногих будет зависеть от роста и породы. Деньги пойдут на строительство новых площадок для выгула и поощрение работников коммунальных служб.

Четвероногая любимица Бонни в семье Царь появилась недавно ,но собачку тут же решили зарегистрировать. Деньги не большие. А на душе спокойнее. Если щенок потеряется - по жетону его легче найти, да и ежемесячный сбор за него, уверена хозяйка, пойдет на благие цели.

В <списках> расчетно-справочного центра Московского района - тридцать три домашних собаки. Еще семьдесят прописали организациями. Они так же платят ежемесячный сбор за четвероногих в зависимости от роста и породы. Самые <дорогие> бойцовские псы. Но их регистрируют редко. Дело это добровольное и зависит от добропорядочности человека.

Половина собранных с владельцев собак средств до недавнего времени шло на отлов бродячих животных, остальные - на строительство приюта. Коммунальщики выступили с инициативой - выделить средства на обустройство площадок для выгула и поощрение рабочих по уборке территории. Ведь это им приходится каждый день сражаться за чистоту дворов .