Курсы сиделок пройдут все социальные работники столицы

Такое решение Комитет по труду и социальной защите Мингорисполкома принял неслучайно. Социальными услугами на дому в Минске пользуются более полутора тысяч человек. За престарелыми людьми соцработники ухаживают на протяжении нескольких лет. Не только помогают по хозяйству, убирают квартиру, ходят в магазин и аптеку, но также окружают вниманием и дарят общение. Поэтому многие из пожилых людей, оказавшись прикованными к постели, отказываются менять своих соцработников на профессиональных медсестер-сиделок. А чтобы соцработники могли оказать квалифицированный уход, их направят на медицинские курсы.