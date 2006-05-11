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Курсы сиделок пройдут все социальные работники столицы

11 мая 2006 13:57
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Такое решение Комитет по труду и социальной защите Мингорисполкома принял неслучайно. Социальными услугами на дому в Минске пользуются более полутора тысяч человек. За престарелыми людьми соцработники ухаживают на протяжении нескольких лет. Не только помогают по хозяйству, убирают квартиру, ходят в магазин и аптеку, но также окружают вниманием и дарят общение. Поэтому многие из пожилых людей, оказавшись прикованными к постели, отказываются менять своих соцработников на профессиональных медсестер-сиделок. А чтобы соцработники могли оказать квалифицированный уход, их направят на медицинские курсы.
# общество

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