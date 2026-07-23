Курсанты Военной академии осваивают форсирование водной преграды на танках

На реке Березине курсанты общевойскового факультета Военной академии Беларуси провели плановое занятие по преодолению водной преграды на танках. Экипажам предстояло не просто переправиться через реку, а сделать это под водой – поэтому тренироваться начали заранее: с курса легководолазной подготовки в бассейне, где курсанты отрабатывали действия в нештатных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже на месте экипажи привели машины к погружению: проверили изолирующие противогазы и отработали вождение по гирополукомпасу – чтобы точно выдерживать направление под водой, где видимость ограничена до предела.

Кирилл Новик, курсант Военной академии Беларуси: У меня отец танкист и сам рассказывал, как это и что это. И захотелось попробовать. На самом деле танк – это очень мужская техника, очень крупногабаритная. Водная преграда глубиной более двух с половиной метров. Танк заходит на второй передаче и проходим водную преграду, там разворачиваемся и переходим ее обратно. За это получаем практику в подводном вождении. Если отлично подготовили технику, конечно будешь уверен в своей технике и будешь вместе с ней проходить эту водную преграду. Никакого волнения, никаких лишних движений и все у тебя получится.

Александр Мезенцев, начальник кафедры общевойскового факультета Военной академии Беларуси:

Это занятие очень нужное, потому что бывают всякие ситуации. Наша страна находится на такой территории, где очень много водных преград, которые необходимо преодолевать. А танк – это машина очень серьезная, сложная. И соответственно, естественно, огневая мощь танка может помочь нашим мотострелкам, штурмующим подразделениям в случае необходимости. Поэтому, естественно, это занятие очень важное.

Форсирование водных преград на танках – один из самых сложных элементов подготовки бронетанковых экипажей: успех здесь зависит от слаженности каждого номера расчета и хладнокровия в условиях полной темноты под водой. Подобные занятия курсанты общевойскового факультета проходят регулярно – они становятся частью практической базы будущих офицеров-танкистов.