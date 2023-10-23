Курсанты МЧС напомнили, как правильно топить печь

Новости Беларуси. Как избежать пожара и безопасно использовать печное отопление – об этом жителям деревни Галево в Пинском районе напомнили курсанты МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках учебного сбора будущие спасатели посетили одиноких граждан, инвалидов, многодетные семьи, чтобы проверить противопожарное состояние домов и провести с жителями профилактическую беседу. Выявленные недочеты помогли устранить, а в домах у нуждающихся установили пожарные извещатели. За день курсанты обошли более 180 домовладений и обучили правилам безопасности порядка 340 человек.

Егор Августинчик, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

В преддверии отопительного сезона обращаем внимание на проблемные вопросы. Это эксплуатация печного отопления, отопительных котлов. Для курсантов это является бесценным опытом и помощью людям, ведь мы не только указываем на нарушения, но также помогаем их устранить.