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Курсанты МЧС напомнили, как правильно топить печь

23 октября 2023 08:40
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Новости Беларуси. Как избежать пожара и безопасно использовать печное отопление – об этом жителям деревни Галево в Пинском районе напомнили курсанты МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты МЧС напомнили, как правильно топить печь-1

В рамках учебного сбора будущие спасатели посетили одиноких граждан, инвалидов, многодетные семьи, чтобы проверить противопожарное состояние домов и провести с жителями профилактическую беседу. Выявленные недочеты помогли устранить, а в домах у нуждающихся установили пожарные извещатели. За день курсанты обошли более 180 домовладений и обучили правилам безопасности порядка 340 человек.

Курсанты МЧС напомнили, как правильно топить печь-4

Егор Августинчик, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
В преддверии отопительного сезона обращаем внимание на проблемные вопросы. Это эксплуатация печного отопления, отопительных котлов. Для курсантов это является бесценным опытом и помощью людям, ведь мы не только указываем на нарушения, но также помогаем их устранить.

Курсанты МЧС напомнили, как правильно топить печь-7

Кроме того, будущие спасатели и их наставники посетили памятные места Пинского района. В их числе братские могилы жертв войны. Дань памяти погибшим отдали, возложив цветы к монументам на местах захоронений.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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