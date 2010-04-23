Курманбек Бакиев: Владимир Путин мне сказал: «Если развяжется гражданская война между севером и югом — это всё повесят на Вас»

Свое заявление об отставке Президент Кыргызстана писал под угрозами физической расправы. Сегодня Курманбек Бакиев сделал сенсационное заявление. Оказывается, заявить об отставке ему порекомендовал никто иной, как российский премьер Владимир Путин и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Курманбек Бакиев, Президент Республики Кыргызстан:
Находясь на юге Кыргызстана, у меня состоялся телефонный разговор с Президентом Казахстана и премьер-министром России. В ходе телефонного разговора с этими двумя руководителями мы пришли к одному мнению, особенно это подчеркнул премьер-министр России Владимир Путин. Вот его слова дословно: «Курманбек Салиевич! В том, что случилось в Бишкеке, никто Вас не сможет обвинить». То есть в том, что было совершено вооруженное нападение на Белый дом, где находились я и все сотрудники аппарата Правительства. «Но если развяжется гражданская война между севером и югом — это всё повесят на Вас». Исключительно для того, чтобы не допустить развала государства, я сказал: «Хорошо, я готов покинуть Кыргызстан и напишу заявление о сложении полномочий, если будут соблюдены условия: если будет в Кыргызстане порядок, не будет гонений за моими коллегами, соратниками, за моими родными и близкими. Мне было обещано, что не будет этого. Но до сегодняшнего дня все ровно наоборот. Те, кто со мной работал в Правительстве, в других структурах, их родные и близкие подвергаются жесточайшему гонению. Их начинают искать, угрожать, вымогать деньги. Крадут людей. Где это обещание? Поэтому, позавчера (21 апреля, прим. ctv.by), делая здесь заявление, я сказал, что я не признаю свою отставку, потому что та сторона не выполнила свои условия.
О российском следе в кыргызском перевороте сегодня говорилось много и конкретно. Сначала был шок экономический — говорит Бакиев: когда Россия ввела для Кыргызстана таможенные пошлины на горюче-смазочные материалы. А ведь фактически это экономическая санкция против страны — члена ЕврАзЭС. Но впереди был еще и шок политический. Россию давно раздражало присутствие американской базы Манас в Кыргызстане.
Курманбек Бакиев:
Руководство России наличие военной базы в Кыргызстане не устраивало, раздражало. Этот фактор тоже сыграл определенную роль. Что я сделал? Я сказал: «Хорошо, я приму в одностороннем порядке решение о расторжении соглашения с США по военной базе». Но я прямо сказал: «Кыргызтан работает в тесном контакте с МВФ, с другими международными институтами. Это может отразиться негативно. Мы все-таки бедная страна». Российское руководство сказало: «Мы вас поддержим, выделим льготные кредиты — 300 млн долларов и 150 млн грант — для поддержки бюджета». Я пошел на это.
Только мы приняли это соглашение, как на другой день официальные лица России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана в один голос заявили, что готовы предоставить свои территории для транспортировки грузов в Афганистан. Оказалось, что один Кыргызстан против того, чтобы нормализовалась ситуация в Афганистане. А все остальные «за». Откровенно говоря, я как будто получил оплеуху. Мы хотели вести свою, независимую внешнюю политику. Но я не предполагал, что наша политика будет так раздражать Россию.
Курманбек Бакиев поразился, насколько профессиональными были действия захватчиков как в Таласе, где произошли первые стычки с милицией, так и в Бишкеке, при захвате Белого дома.
Курманбек Бакиев:
Это какой надо обладать силой! Понимаю, если бы это были десятки тысяч людей. Но захват-то делался небольшими группами! То есть это хорошо подготовленные, обученные люди, которые владеют всеми необходимыми навыками для захвата оружия, уничтожения и т. д.
Я находился в здании Белого дома, в своем кабинете. По митингующим применяли слезоточивый газ — не помогает. Резиновые пули — не помогает. Но когда прозвучали выстрелы в мой кабинет… И непросто автоматная, беспорядочная стрельба, а выстрелы снайпера… Я об этом 8 апреля говорил, пожалуйста, если до сих пор не заделали, съездите в Белый дом, посмотрите, в окнах президента два одиночных выстрела. Чисто случайно, из-за того, что видимость была нехорошая, не попал. Поэтому я говорю, что это вооруженный захват, именно бандитский захват власти.
Есть данные, что среди убитых митингующих были застреленные в затылок, в спину. Нужно создать независимую международную комиссию и всё тщательно расследовать.
Бакиев утверждает, что свое заявление об отставке он писал из-за прямой угрозы жизни его и его близких.
Курманбек Бакиев:
Эта угроза была и она была она явной. После того, что случилось, правоохранительные органы — милиция, служба национальной безопасности — полностью деморализованы. Когда каждый день меняется министр внутренних дел, о какой охране, защите можно было говорить? Мои личные охранники, которые положены президенту, начали звонить им из Бишкека и говорить: «Если вы сейчас не уедете от президента, мы знаем, где ваши дети и жена». Одному подожгли квартиру, другому начали звонить домой и жене угрожать. Как я мог их держать? Естественно, я охрану отпустил.
Отдельные международные организации, чья прямая обязанность — обеспечивать безопасность своих участников, могли бы помочь справиться с хаосом в Кыргызстане, но до сих пор предпочитают оставаться в стороне.
Курманбек Бакиев:
Реакции ОДКБ — никакой. Понимаю, когда я находился на юге Кыргызстана, когда за мной гонялись бандиты с оружием, я понимаю, не было у них возможности связаться со мной. Но я уже четвертый день в Беларуси, хоть бы один коллега, после того, что случилось, вышел и сказал хоть что-нибудь. Нет. Я думаю, что такое бездействие членов ОДКБ ни к чему хорошему не приведет. И я хочу еще раз выразить огромную благодарность Президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко, который проявил не только глубокую порядочность, как человек, но и поступил, как мужественный государственный деятель.
Заявление об отставке Курманбек Бакиев отказывается считать действительным. Во-первых, оно было написано под давлением, а во-вторых…
Курманбек Бакиев:
Когда президент слагает свои полномочия, это заявление должно быть рассмотрено на заседании парламента, и после этого оно вступает в силу. Парламент его не обсуждал и не слагал с меня полномочий, легитимно главой государства остается Бакиев.
Наталья Копотева, Глеб Лавров, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.