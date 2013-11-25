Курган Славы откроют сегодня в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле сегодня откроют Курган Славы. Событие приурочено к 70-летию освобождения города от фашистской оккупации, которое традиционно отмечается 26 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На торжественную церемонию приглашены ветераны Великой отечественной, представители органов власти, студенты, школьники, просто горожане. К памятнику возложат цветы и венки.

К слову, до этого мемориальный комплекс находился на реставрации. Обошлась она более чем в полмиллиарда рублей. Курган Славы в Гомеле основали в 1967 году. В его подножье замурована земля из городов-героев Беларуси, России и Украины. Всего здесь находится земля более чем с 200 мест боевой славы.