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Кураторы учебных групп выступили на творческом конкурсе

03 февраля 2010 11:04
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Семь финалистов городского конкурса на день позабыли о мастерстве профессиональном и показали артистическое.

Позади — открытые уроки в незнакомых аудиториях. Второй этап — творческий — не менее волнительный. Но какой куратор без своих подопечных? И в поход, и на сцену — только с родной группой.

Галина Лазовская, заместитель директора Минского городского учебно-методического центра профессионального образования:
— Наши педагоги очень талантливые. Этот конкурс позволяет оценить не только профессиональные, но и творческие качества. Я надеюсь, что этот конкурс даст им возможность реализовать себя и даже проявить свои способности в карьерном росте.

Кураторы учебных групп выступили на творческом конкурсе
# общество # Культура

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