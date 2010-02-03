Кураторы учебных групп выступили на творческом конкурсе

Семь финалистов городского конкурса на день позабыли о мастерстве профессиональном и показали артистическое.

Позади — открытые уроки в незнакомых аудиториях. Второй этап — творческий — не менее волнительный. Но какой куратор без своих подопечных? И в поход, и на сцену — только с родной группой.

Галина Лазовская, заместитель директора Минского городского учебно-методического центра профессионального образования:

— Наши педагоги очень талантливые. Этот конкурс позволяет оценить не только профессиональные, но и творческие качества. Я надеюсь, что этот конкурс даст им возможность реализовать себя и даже проявить свои способности в карьерном росте.