Купить билет на самолёт «Белавиа» можно будет через Интернет

Данная услуга будет доступна уже осенью, сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Вадим Мельник.

– Осенью текущего года планируется запуск нового сайта «Белавиа» с возможностью on-line бронирования, а также приобретения авиабилетов в режиме реального времени с использованием банковских пластиковых карточек, – сказал руководитель департамента во время on-line конференции на сайте БЕЛТА.

Помимо этого новый сайт предоставит пользователям дополнительные функции, такие как бонусная программа для часто летающих пассажиров, on-line табло прилета/вылета, информация о состоянии бронирования и др.

Работать такая система будет достаточно просто: зайдя на сайт авиакомпании, необходимо будет выбрать маршрут следования, дату полета, указать категорию пассажира, после чего программа предложит несколько тарифов с разными условиями бронирования. После выбора подходящего тарифа пользователь должен будет ознакомиться с условиями перевозки, подписать электронный договор с авиакомпанией, а потом ввести номер своей банковской карты и получить авиабилет.

– Так как авиакомпания «Белавиа» уже продаёт электронные авиабилеты практически на все рейсы, то никуда обращаться за его получением не надо, – отметил Вадим Мельник. – Билет можно распечатать в любом месте, а можно и не распечатывать, так как он надежно хранится в электронном виде в системе бронирования. Однако мы все же рекомендуем распечатку иметь с собой, это облегчит поиск в системе бронирования на регистрации.

Директор департамента по авиации особо подчеркнул, что программа продажи авиабилетов «Белавиа» через Интернет будет безопасна для владельцев пластиковых карточек.