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Купание запрещено в девяти водоемах Беларуси

12 июня 2011 11:54
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В черный список по санитарно-эпидемическим показаниям по данным на 10 июня попали водные объекты Брестской, Гомельской и Витебской областей.

В Витебской -все неблагополучные пляжи расположены в Полоцком районе, их четыре — у озер Яново, Гомель, Суя и Щаты.

Жителям Гомельщины нельзя купаться только в реке Ипуть в районе Добруша.

География «плохих» водоемов Брестчины включает пляж Центральный у реки Мухавец в Бресте, реку Чаква у деревни Рубель Столинского района, водохранилище Жабер Дрогичинского района и озеро у агрогородка Хмелево Жабинковского района.

А вот минчанам повезло больше: все столичные водоемы, где обустроены зоны для купания, чистые, сообщает газета «Рэспублиіка».

# общество # Белоруссия

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