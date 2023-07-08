Купальский фуд-корт. Перед чем не смог устоять никто из гостей Александрии?

Новости Беларуси. Белорусы ярко и масштабно празднуют Купалье. Более 75 тысяч гостей собрал сегодня, 8 июля, праздник в Александрии. В этом году впервые все мероприятия проходят под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка размером с 10 футбольных полей, десятки развлекательных и концертных локаций, знакомство с культурными особенностями регионов Беларуси и России – все это о большом празднике на живописном берегу Днепра.

Привнести новизну, но сохранить душевность – такую задачу ставили перед собой организаторы праздника Купалье. И уже можно смело заявить, что получилось. В этом году праздник в Александрии стал настоящим фестивалем Союзного государства, деньги выделены из копилок двух стран, а потому и размах больше и список гостей в разы длиннее. Но несмотря на масштаб и статус, он смог сохранить первоначальную душевность, искренность, красоту простоты. А она во всем: от живописного берега Днепра до улыбок гостей.

Отдельное произведение искусства – купальский фудкорт. Вот уж где точно трудно сказать себе стоп. Полтонны жареных пельменей, кабанчик на вертеле, разные виды колбас, барбекю. И конечно блюда белорусской кухни. Сразу попрощаться с калориями можно в бойком танце. Даже гости из Эфиопии не в силах устоять перед нашей гармошкой.