14 октября во всем мире поздравляют тех, для кого праздник - всегда работа. В Беларуси культурные работники этот день провели за работой.

В 20 минутах от столицы находится центр культуры, но не в глобальном смысле, а в районном или областном. Здесь массовая культура распространяется в массы с завидным постоянством. Работники центра культуры стараются отработать каждый концерт с аншлагом, ведь и задумки есть, и местные знаменитости.

Звукозаписывающая студия, она же "Территория СССР", находится все в том же центре культуры. Художественный руководитель Игорь Тычина и солисты группы выбрались за черту мегаполиса на природу творить свое творчество. Результаты есть, только популярности больше по странам экс-СССР, нежели на родине. Их песни-истории о человеке, о верности и о настоящем слились в, казалось бы, совсем не коммерческий проект без поп-этикетки, но гастроли расписаны и приглашения приходят со всех сторон.

Пока белорусские артисты несут культуру в массы, как на родине, так и за ее пределами. "Зорки" с мировыми именами приезжают гастролировать в Беларусь. Светлана Гурьева - работник масс культуры. Она из числа тех, кто привозит импортный "опиум" для столичного народа.

Оставить автограф на память - добрая традиция в продюссерском центре. Кого здесь только не было - не было ни Мадонны, ни "Аеросмит", ни "Ю-ту". Хотя приглашения от менеджеров мировых звезд поступали.

Говорят, что культура - условие разумной жизни. И белорусская публика избирательна в своих предпочтениях - идти на камерный концерт или на большое шоу, - работники культуры дают зрителю выбор. Выбор в этом и есть значение культуры.

