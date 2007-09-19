Культурным ценностям Витебской области причинен ущерб

Прокуратура Витебской области возбудило уголовное дело по факту намеренного нанесения ущерба историко-культурным ценностям Республики Беларусь.

Строительно-монтажные работы, которые проводились предприятием "Водоканал", повлекли разрушения остатков фундамента и подвальных помещений бывшего иезуитского коллегиума и православного храма. Эти постройки 18-го века относятся к категории особо ценных и уникальных памятников культуры Беларуси.

Подобное уголовное дело в Витебской области возбуждено впервые. Степень вины руководителей предприятия будет установлена в ходе следствия. Максимальная мера наказания, предусмотренная за это правонарушение - 12 лет лишения свободы.

