Прямой эфир

Культурным ценностям Витебской области причинен ущерб

19 сентября 2007 18:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Прокуратура Витебской области возбудило уголовное дело по факту намеренного нанесения ущерба историко-культурным ценностям Республики Беларусь.

Строительно-монтажные работы, которые проводились предприятием "Водоканал", повлекли разрушения остатков фундамента и подвальных помещений бывшего иезуитского коллегиума и православного храма. Эти постройки 18-го века относятся к категории особо ценных и уникальных памятников культуры Беларуси.

Подобное уголовное дело в Витебской области возбуждено впервые. Степень вины руководителей предприятия будет установлена в ходе следствия. Максимальная мера наказания, предусмотренная за это правонарушение - 12 лет лишения свободы.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 сентября 2007 14:27

Время пересечения государственной границы сократится

19 сентября 2007 14:25

В Могилеве можно обменять сигареты на конфеты

19 сентября 2007 14:20

В Минске изъята очередная партия черной икры