Культурное лето в Минске! О новом музыкально-туристическом сезоне поговорим в ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Лето обещает быть жарким для любителей культурных мероприятий и прогулок по знаковым местам Минска. В столице 13 мая открывается летний музыкально-туристический сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие мероприятия запланированы на каждые выходные вплоть до середины сентября, рассказали гости ток-шоу «Большой город». Чем будут удивлять минчан и туристов, смотрите в воскресенье, 14 мая, в 10:00.

Путеводитель по лучшим локациям. Праздник на всех площадках в Верхнем городе. Каждые выходные.

Будут различные концертные программы. Это будут выступления детских коллективов, профессиональные выступления. Это летний музыкально-туристический сезон. Стартуем у Ратуши!

Все с удовольствием загадывают свое желание, стремятся быть очень богатыми. Кто будет встречать гостей каждый день и что будет, если правильно подобрать ключ к отличному настроению?

Можете выбрать один и попробовать открыть этот сундук. Танцы без ограничений во возрасту, музыка для души, театральные постановки на любителя и гурмана. А также легендарная «Пешеходка». Кто будет выступать на открытых площадках?

Это новые площадки, поэтому это будет для всех сюрприз. И туристов много не бывает! Гостиницы загружены, программа подготовлена, безвиз никто не отменял! Добро пожаловать в гостеприимную столицу!

В Минске турист найдет то, для чего он приехал, – на свой вкус и желание.