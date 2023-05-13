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Культурное лето в Минске! О новом музыкально-туристическом сезоне поговорим в ток-шоу «Большой город»

13 мая 2023 09:20
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Новости Беларуси. Лето обещает быть жарким для любителей культурных мероприятий и прогулок по знаковым местам Минска. В столице 13 мая открывается летний музыкально-туристический сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие мероприятия запланированы на каждые выходные вплоть до середины сентября, рассказали гости ток-шоу «Большой город». Чем будут удивлять минчан и туристов, смотрите в воскресенье, 14 мая, в 10:00.  

Культурное лето в Минске! О новом музыкально-туристическом сезоне поговорим в ток-шоу «Большой город»-1

Путеводитель по лучшим локациям. Праздник на всех площадках в Верхнем городе. Каждые выходные.  

Культурное лето в Минске! О новом музыкально-туристическом сезоне поговорим в ток-шоу «Большой город»-4

Будут различные концертные программы. Это будут выступления детских коллективов, профессиональные выступления.  

Это летний музыкально-туристический сезон. Стартуем у Ратуши!  

Культурное лето в Минске! О новом музыкально-туристическом сезоне поговорим в ток-шоу «Большой город»-7

Все с удовольствием загадывают свое желание, стремятся быть очень богатыми.  

Кто будет встречать гостей каждый день и что будет, если правильно подобрать ключ к отличному настроению?  

Культурное лето в Минске! О новом музыкально-туристическом сезоне поговорим в ток-шоу «Большой город»-10

Можете выбрать один и попробовать открыть этот сундук.  

Танцы без ограничений во возрасту, музыка для души, театральные постановки на любителя и гурмана. А также легендарная «Пешеходка». Кто будет выступать на открытых площадках?  

Культурное лето в Минске! О новом музыкально-туристическом сезоне поговорим в ток-шоу «Большой город»-13

Это новые площадки, поэтому это будет для всех сюрприз.  

И туристов много не бывает! Гостиницы загружены, программа подготовлена, безвиз никто не отменял! Добро пожаловать в гостеприимную столицу!  

Культурное лето в Минске! О новом музыкально-туристическом сезоне поговорим в ток-шоу «Большой город»-16

В Минске турист найдет то, для чего он приехал, – на свой вкус и желание.  

Культурное лето в Минске! О новом музыкально-туристическом сезоне поговорим в ток-шоу «Большой город»-19

Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 14 мая, 10:00.  

# Туризм # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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