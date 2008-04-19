Культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена" откроют к 7-му ноября 2009 года

Такие сроки сегодня озвучил Президент Александр Лукашенко. Глава государства и руководители спортивных ведомств страны участвовали в субботнике на строящемся объекте.

Один из крупнейших спортивных объектов в Европе. Одновременно смотреть здесь зрелищные спортивные мероприятия смогут 20 тысяч зрителей. Многопрофильный комплекс "Минск-Арена", - это 3 огромных здания. Их облик уже отчетливо вырисовывается. Конькобежный стадион и велотрек с трибунами на 3 тысячи и 2 тысячи мест и многофункциональная спортивно-зрелищная арена на 15 тысяч зрителей.

3 пусковых комплекса задумано вводить частями. Все 3 части полностью готовы пока на плакатах. Президент потребовал поскорее приблизить эту реальность. Ориентировочно - ноябрь 2009 года.

Президенту демонстрировали варианты внутренней и внешней отделки зданий, мебели и кресел для зрителей. Глава МВД, он же председатель Федерации хоккея, Владимир Наумов, своим личным примером продемонстрировал удобство мебели для раздевалок спортсменов.

Под сводами будущих спортивных арен сегодня звучала арабская и английская речь. Иностранные инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов, воспользовавшись присутствием Президента, представили свои проекты. Один из них - околоспортивный: отель, который расположится около стадиона Динамо. 34 этажа и полноценных 5 звезд. По задумке представителей компании "Аль Кудра Интернешнл" прямо из окон его номеров можно будет смотреть футбольные матчи.

Диалог инвесторов из Эмиратов и Президента из спортивной темы плавно перешел в сельскохозяйственную. Представители "Аль Кудра Интернешнл" готовы реализовывать инвестиционные проекты в агропромышленном секторе белорусской экономики. Глава государства одобрил это намерение.

Когда экскурсия по строящемуся объекту завершилась, VIP-чиновники разделись на 2 бригады. Перед бетонированием - обязательное знакомство с техникой безопасности и роспись в журнале. По одну сторону - бригада Александра Лукашенко, по другую - главы президентской Администрации Геннадия Невыгласа. Выбор инструмента - особенно важен.

В основание ледового поля конькобежного стадиона будут вложены тысячи кубов бетона. 100 кубов - достойный вклад нынешнего субботника. От высших государственных чиновников и от спортсменов и их тренеров, которые тоже сегодня трудились на стройке.