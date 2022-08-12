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Культурно-спортивный фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» принимает Полоцк. Вот программа мероприятий

12 августа 2022 09:35
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Новости Беларуси. «Вытокi. Крок да Алiмпу». Культурно-спортивный фестиваль 12 августа принимает Полоцк. Запланирована масштабная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух дней город будет удивлять спортивными, культурно-историческими и художественными площадками, а также выставкой региональных брендов и мастер-классами ремесленников.

Культурно-спортивный фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» принимает Полоцк. Вот программа мероприятий-1

Так, сегодня пройдет семинар-практикум по олимпийскому образованию и круглый стол, где будут обсуждать вопросы подготовки спортсменов. Участие примут специалисты Белорусского университета физической культуры и Высшей школы тренеров, а также спортивных организаций Витебской области. Затем фестиваль переместится в Полоцкий городской Дом культуры. В храме искусства запланированы мастер-классы народного творчества. Финалом первого дня форума станет концерт органной музыки.

# Фестиваль # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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