Культурно-спортивный фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» принимает Полоцк. Вот программа мероприятий

Новости Беларуси. «Вытокi. Крок да Алiмпу». Культурно-спортивный фестиваль 12 августа принимает Полоцк. Запланирована масштабная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух дней город будет удивлять спортивными, культурно-историческими и художественными площадками, а также выставкой региональных брендов и мастер-классами ремесленников.

Так, сегодня пройдет семинар-практикум по олимпийскому образованию и круглый стол, где будут обсуждать вопросы подготовки спортсменов. Участие примут специалисты Белорусского университета физической культуры и Высшей школы тренеров, а также спортивных организаций Витебской области. Затем фестиваль переместится в Полоцкий городской Дом культуры. В храме искусства запланированы мастер-классы народного творчества. Финалом первого дня форума станет концерт органной музыки.