Кульминация Республиканской благотворительной акции «Наши дети» – красочное представление во Дворце Республики

Новости Беларуси, Минск. На праздник во Дворце Республики собрались сотни детей со всех регионов. Среди них – воспитанники детских домов, ребята из многодетных и приемных семей, а также творчески одаренные дети и юные спортсмены. Без подарков не остался никто. А вместе с Дедом Морозом, который специально приехал из Беловежской пущи, поздравить всех с наступающим Новым годом пришел и президент.

Александр Лукашенко отметил, что белорусское государство сделает все возможное, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью. Праздник во Дворце республики – это кульминация благотворительной акции «Наши дети». В эти дни она проходит по всей стране.

Лесная новогодняя красота встречала и маленьких, и больших гостей Дворца Республики. Традиционно, именно такой новогодней сказкой завершается здесь благотворительная акция «Наши дети».

Но это только кульминация акции, а никак не ее конец. Чтобы праздник дошел до каждого ребенка, новогодние волшебники будут работать еще до середины января. Акция «Наши дети» уже 17 лет шагает по Беларуси. Подарки и, если нужно, адресную помощь получают все дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня безудержное веселье закружило более двух тысяч ребят из разных уголков Беларуси. Здесь и те, кто остался без должного внимания взрослых, и те, кто уже начал в летопись страны вписывать свои «золотые строчки».

Эта маленькая принцесса Марина на праздник приехала из Хойников. Платье выбирала вместе с мамой – приемной, но уже родной. Новогоднее волшебство в самом сердце белорусской столицы стало для нее настоящим подарком. Раньше она такую красивую елку видела только по телевизору.

Марина Тотарчук, ученица Хойникской средней школы (Гомельская область):

После каникул расскажу всем одноклассникам, как тут было весело.

А это юный артист – Никита Кундис. И сегодня при костюме, причем царской особы. Участник различных творческих конкурсов, неоднократный и победитель. Но в этот день перед такой красотой снимает шляпу.

Никита Кундис, ученик Шарковщинской средней школы (Витебская область):

Очень радостно, много эмоций. Не мог даже заснуть.

Минчанин Богдан учится в 18-й столичной гимназии. Такой праздник, говорит, заслужил старанием, учебой и хорошими результатами на олимпиаде по математике.

Богдан Рыбчин, учащийся гимназии № 18 Минска:

Хорошо, весело, много людей. И самое главное – праздничная атмосфера.

Новый год – особое время и для главы государства. И, можно сказать, это его личная позиция: эти дни провести среди детей, которые искренне ждут Нового года и волшебства.

Именно так 17 лет назад и родилась акция «Наши дети», чтобы ни один ребенок в стране не чувствовал себя в Новый год забытым, даже если у него нет родителей. И в этот раз к акции подключились и чиновники разных уровней, и люди бизнеса.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я сразу заметил особенность нынешней нашей встречи: надо сказать, что она проходит далеко не в первый раз, но вы сегодня какие-то слишком оптимистически возбужденные. Это говорит, наверное, о том, что будущий год будет лучше, чем тот год, которые мы собрались сегодня провожать.

Это хороший подарок для взрослых, хорошее предзнаменование для нашей страны. Мы всегда под Новый год желаем самое главное – счастья.

Именно этой цели служит и благотворительная акция, которая проходит по всей стране, – «Наши дети».

В этом году я попросил всех богатых людей, просто соседей, у кого есть то, что он может подарить соседу, другим людям, сделать это в канун Нового года. Я очень благодарен всем тем, кто отозвался на эту просьбу.

И я тоже завтра поеду к деткам, которые нуждаются в помощи, поддержке. Мы будем дарить им подарки, они будут рассказывать мне стихи, мы будем дарить им счастье, улыбки.



Поздравляя ребят, президент вспомнил яркие, совсем не детские победы наших звездочек на разных конкурсах. Это престиж и будущее страны.

Только на предметных олимпиадах белорусские школьники завоевали 23 медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы, конечно же, гордимся успехами нашей Лидии Заблоцкой и ее друзей, которые достойно представили нашу страну на конкурсе «Детское Евровидение 2011 года». И, кстати, к ней и ее друзьям мы относимся как к победителям. Они заслуживают этих аплодисментов. Спасибо вам большое.

Радуемся вместе с Сашей Нехай, которая стала лауреатом Международного детского музыкального конкурса на «Славянском базаре» в Витебске.

Все вы – дети одной дружной семьи, и Родина, как нежная мать, старается согреть заботой и любовью каждого из вас.

Организаторы праздника постарались на славу.

Со сцены, сверкающей новыми сказочными декорациями, дети увидели волшебную новогоднюю сказку. Это история о добре и зле, где первое непременно в победителях.

За действом вместе со всеми наблюдал и Александр Лукашенко.

Он пришел вместе с младшим сыном Николаем, который внимательно следил за игрой на сцене, ведь он и сам буквально на днях участвовал в новогодней сказке, правда, не в таком большой зале, а в своей школе.

Дети:

Очень классно, интересно. Супер.

Я удостоверилась, что это очень красивый праздник, с большой елкой. Мы с мамой собирались.

Тут люди, которые этого заслужили. Очень интересно с ними общаться.

Мне очень нравятся все спектакли, которые здесь проходят.



Маленькие гости побывали еще и в цирке, погуляли по новогодней столице. Домой с главной елки страны увезли подарки от президента: конфеты и мягкую игрушку Дракона. И не менее яркие впечатления.

На память же о теплой встрече у Александра Лукашенко останутся подарки от самих детей. Например, этот метровый символ нового года, который сшили две девочки из студии декоративно-прикладного творчества «Бусляня» в Минске.

Или вот этот сказочный пряничный домик с резными крышами. Его испекли и передали президенту белорусские дети, живущие в Риге.

И это символ тепла родительского дома и уюта.

Дети:

Я мечтаю, чтобы все были счастливы, чтобы все пришли на эту елку.

На Новый год я всегда загадываю желание, чтобы стать чемпионом.

Я хочу получить такой подарок, чтобы он был неожиданный и удивил меня.

С Новым годом! Ура!