Кульминацией празднования Дня независимости станет гала-концерт "Мы – белорусы!"

Почти три тысячи исполнителей и шесть часов музыкальной феерии. Концерт пройдет на площадке у стелы "Минск – город-герой!" В программе – звезды белорусской и российской эстрады: среди которых ансамбль "Сябры", Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, Анжелика Агурбаш, Олег Газманов, Таисия Повалий, Лев Лещенко. Специально для праздничного шоу изготовили белорусский флаг длиной 75 метров. На сцену его вынесут сразу 150 флагоносцев.