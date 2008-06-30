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Кульминацией празднования Дня независимости станет гала-концерт "Мы – белорусы!"

30 июня 2008 16:53
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Почти три тысячи исполнителей и шесть часов музыкальной феерии. Концерт пройдет на площадке у стелы "Минск – город-герой!" В программе – звезды белорусской и российской эстрады: среди которых ансамбль "Сябры", Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, Анжелика Агурбаш, Олег Газманов, Таисия Повалий, Лев Лещенко. Специально для праздничного шоу изготовили белорусский флаг длиной 75 метров. На сцену его вынесут сразу 150 флагоносцев.
# общество

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