Кулинарный мастер-класс от итальянского повара в брестском ресторане

На протяжении двух недель Алессио Моизе делился секретами готовки с нашими кухонными мастерами.

В белорусском супермаркете итальянский мастер кухни впервые. За несколько дней до отъезда на родину для него организовали специальную экскурсию. Оценивали все: от овощей и фруктов, до мяса и рыбы. Оказывается, аппенинского гостя есть чем у нас удивить: к примеру, отечественным аналогом сыра «пармезан». Однако самые теплые чувства вызвал набор вин производства родной для Алессио итальянской провинции.

Все итальянское – просто. Классическое южное блюдо можно получить и из нашего продукта. И сегодня фирменные десерты Алессио не обходятся без белорусских яблок и творога.

Алессио Моизе, повар экстра-класса (Италия):

Изначально я ставил пред собой цель научить местных поваров готовить так, как это делают в Италии. И здесь у меня возникла идея: готовить блюда итальянской кухни из белорусских продуктов. Довольно интересное занятие, причем, блюда получаются действительно оригинальные.

Выпускник итальянского института гостиничного бизнеса для ресторана — просто находка. Для сотрудников он служит примером в таких, казалось бы, мелочах как обувь и рабочая одежда. Однако главным судьёй нового меню с итальянским акцентом в ресторане остаётся посетитель.

Оксана Мошенская, директор ресторана:

Мнение неоднозначное. Конечно, очень интересно. Но о каком-то ажиотаже говорить нельзя. Приходят, пробуют – нравится практически всем. Это не высокая кухня в общем понимании, как французская, к примеру. Это легкие, вкусные, интересные и доступные блюда.

Блюда из белорусских продуктов на итальянский манер воспринимаются и на вкус, и на вид как произведение искусства. И визит маэстро из коммерческого проекта сам собой превратился в культурный.