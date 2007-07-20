Кулинарный десерт с опасной начинкой

В Брестской области установлен источник инфицирования 34 человек. Диагноз - сальмонеллёз.

Напомним, с 6 по 9 июля в медицинские учреждения области обратились несколько десятков людей. Многие с диагнозом острое отравление были госпитализированы.

Оказалось, что все пострадавшие накануне употребляли в пищу торт "Брестхлебпрома". был изъят из торговой сети. Линия предприятия остановлена. Лабораторные исследования показали, что торт действительно был инфицирован сальмонеллезом. Источник заражения стал известен после тщательного расследования санэпидемслужбами города и области.



Заведующая отделом Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии Алла Корзан: "Выявлены две женщины, носительницы сальмонеллезной инфекцией, что и стало причиной заражения тортов. Этой ситуации могло бы и не быть, если бы люди во время обратились к врачу."

Линия по выпуску кондитерских изделий сегодня возобновила работу. Все материалы расследования будут направлены в прокуратуру для правовой оценки ситуации.