Прямой эфир

Кулинарный десерт с опасной начинкой

20 июля 2007 09:00
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В Брестской области установлен источник инфицирования 34 человек. Диагноз - сальмонеллёз.

Напомним, с 6 по 9 июля в медицинские учреждения области обратились несколько десятков людей. Многие с диагнозом острое отравление были госпитализированы.

Оказалось, что все пострадавшие накануне употребляли в пищу торт "Брестхлебпрома".  был изъят из торговой сети. Линия предприятия остановлена. Лабораторные исследования показали, что торт действительно был инфицирован сальмонеллезом. Источник заражения стал известен после тщательного расследования санэпидемслужбами города и области.

Заведующая отделом Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии Алла Корзан: "Выявлены две женщины, носительницы сальмонеллезной инфекцией, что и стало причиной заражения тортов. Этой ситуации могло бы и не быть, если бы люди во время обратились к врачу."

Линия по выпуску кондитерских изделий сегодня возобновила работу. Все материалы расследования будут направлены в прокуратуру для правовой оценки ситуации.

# общество

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