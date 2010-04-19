Кулинарная книга с рецептом, включающим «молотых черных людей» вызвала скандал в Австралии

Австралийское подразделение издательской группы «Пингвин» оказалось в центре расового скандала из-за фатальной опечатки в кулинарной книге, выпущенной этим издательством в печать.

В одном из рецептов книги под названием «Библия пасты» кулинарам предлагалось сделать пасту «со свежемолотыми черными людьми», сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Редакторы, готовившие книгу к печати, просмотрели опечатку — вместо слов black pepper (черный перец) в рецепте было написано black people (черные люди).

После появления книги на прилавках магазинов издательство ьыло завалено гневными письмами, а телефон разрывался от звонков возмущенных читателей, которые уже начали поговаривать о судебных исках, пишет «Российская газета».

Президент австралийского филиала «Пингвин» Боб Сешнс в ответ на общественный резонанс заявил, что не понимает причин такого негодования, ведь это просто «глупая ошибка редактора». Издательство уже дало распоряжение книжным магазинам заменять старый вариант сборника рецептов на исправленный, если найдутся «настолько мелочные люди, которые предъявят претензии».

Издательство готово перепечатать семь тысяч книг заново, что обойдется в 20 тысяч долларов, однако отзывать партию, уже поступившую в магазины, руководство не будет, отмечает NEWSru.com.