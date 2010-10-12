«Кукурузник» возле Комаровки обзавелся консьержкой и не зависит от ЖЭСа

Кто за старшего в доме, здесь долго не выясняли. Уборку подъезда, косметические ремонты, своевременную починку труб и лифта жильцы взвалили на свои плечи.

Елена Дорошенко, председатель правления товарищества собственников:

Дому вот уже сколько лет, и мы в процессе что-то тут ремонтируем, добавляем, меняем. Все затраты мы осуществляем сами. У нас нет никаких дотаций, ЖЭС нас не обслуживает. Сначала была обслуживающая организация, потом мы решили, что нам ее услуги не подходят. Вот набрали штат людей и содержим за счет средств жильцов.

По первому звонку вам тут и электрик, и сантехник, и инженер. Удовольствие это, скажем прямо, дорогого стоит, но комфорт здесь ценят куда дороже.

Елена Дорошенко, председатель правления товарищества собственников:

Большинство понимает и готовы платить за комфорт, и за проживание в центре города, в доме с чистым подъездом, с охраной. Первое время, особенно, когда дом был новый и когда не было затрат на ремонт, так по деньгам у нас было даже меньше чем в ЖЭСе. А теперь время идет, насос меняем, технику меняем, лифты ломаются. Мы за все это платим сами. Но за лифт, за домофон, за уборку мусора, за это платят в зависимости от количества проживающих.

Сюда вход строго по пропускам. Создавая не только уют, но заботясь и о безопасности, жильцы и консьержа наняли. О том, что есть такая должность, Ольга Ивановна признается честно: только в сериалах видела.

Ольга Козлова, консьерж:

Консьержа видела в сериалах. Никогда не думала, что пойду. Обогреватель у нас есть, тепло нам здесь, комфортно. Телевизор есть, включаем в вечернее время. Камеры видеонаблюдения есть. Это очень удобно, особенно вечером — видим, кто к нам заходит.

Подъездному контролеру покой только снится. Зато жильцы спокойны:

- Я, как мама, волнуюсь, с кем, и как мой ребенок поднимется в лифте.

Я никогда не боюсь, когда оставляю свой велосипед здесь. Не волнуюсь, что его кто-нибудь украдет. Могу пойти покушать домой, потом пойти и погулять.

Тамара Кириленко, жительница дома:

Наш подъезд — это предмет зависти моих подруг, потому что даже гости, которые приходят к нам, смотрят, как у нас красиво, и нет у нас никаких запахов, и красота, и светло.

Конечно, всегда чистая и уютная такая парадная — не всем по карману. Но ведь красиво жить не запретишь. И здесь приходится выбирать: платить втридорога или жить по льготному тарифу.