Кухарев встретился с коллективом предприятия «Аква-Минск»

На этот раз встреча прошла в стенах столичной кампании сферы отдыха и оздоровления. Предприятие сейчас реализует несколько новых проектов. В частности, возводит физкультурно-оздоровительный комплекс по Янки Лучины, проектирует ФОК по Казимировской, где будут работать бассейны, банные комплексы, тренажерные залы. Задача перед коллективом – обеспечить скорейший ввод объектов в эксплуатацию. Также планируется развивать зону отдыха в районе водохранилища Дрозды. Владимир Кухарев сделал акцент на более рациональное и эффективное использование территории.

Новости Беларуси. Электрификация транспорта, разгрузка дорожных артерий, ввод новых станций метро. А еще строительство физкультурно-оздоровительных центров. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев продолжает общаться с трудовыми коллективами Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Калюнова, главный специалист по социальной и идеологической работе ГП «Аква-Минск»:

Приезжая, руководители доводят до нас информацию, которую мы не можем взять из средств массовой информации, нам рассказывают о перспективах, о тенденциях развития Минска, о тенденциях развития туристического потенциала, и за рубеж – в каких направлениях нам лучше двигаться. Из таких встреч мы берем максимум.

В городе успешно реализуется программа по постепенному переходу на электротранспорт. Причем это касается не только общественных средств передвижения, но и личных. В Минске насчитывается около 300 зарядных станций для электромобилей. Прорабатывается вопрос об увеличении их количества.