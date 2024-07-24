Кухарев встретился с коллективом предприятия «Аква-Минск»

Новости Беларуси. Электрификация транспорта, разгрузка дорожных артерий, ввод новых станций метро. А еще строительство физкультурно-оздоровительных центров. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев продолжает общаться с трудовыми коллективами Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На этот раз встреча прошла в стенах столичной кампании сферы отдыха и оздоровления. Предприятие сейчас реализует несколько новых проектов. В частности, возводит физкультурно-оздоровительный комплекс по Янки Лучины, проектирует ФОК по Казимировской, где будут работать бассейны, банные комплексы, тренажерные залы. Задача перед коллективом – обеспечить скорейший ввод объектов в эксплуатацию. Также планируется развивать зону отдыха в районе водохранилища Дрозды. Владимир Кухарев сделал акцент на более рациональное и эффективное использование территории.