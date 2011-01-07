Куда в Минске отдать ребенка, чтобы развили его музыкальные способности?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома.

Сколько в Минске кружков по раскрытию детских талантов? Помогают ли они реально пробиться ребенку на эстраду?

Виталина Рудикова:

Во всех районах Минска есть центры внешкольной работы, где можно получить начальное музыкальное образование. Кроме того, во Дворце детей и молодежи работают кружки по видам искусств.

В Минске на сегодня действует 20 музыкальных школ, которые находятся во всех районах столицы. В них можно получить начальное музыкальное образование. Данные учреждения ставят своей целью две задачи: во-первых, общее эстетическое воспитание детей, то есть раскрытие их природных способностей, и, во-вторых, профессиональная направленность и возможность выбрать профессию. Именно в музыкальных школах закладываются основы, дети могут прикоснуться к классической музыке, которая лежит в основе образования. К тому же, дети могут получить начальное музыкальное образование в сфере популярной сегодня эстрадной музыки.

В музыкальных школах в настоящее время открываются отделения эстрадного вокала, эстрадного исполнительства.

К тому же, дети получают возможность коллективного музицирования. Ансамблевые формы работы наиболее интересны и полезны.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома, рассказала о работе школ искусств в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».