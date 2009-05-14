Куда поступать? Часть вторая

Минское государственное ПТУ № 55 (строителей)

Кадровый голод в строительной сфере утолить почти невозможно. Столица разрастается с каждым годом. Национальная библиотека, Минск-арена – визитки Минска. На очереди подготовка к чемпионату по хоккею в 2014 году. Таким образом профессия «строитель», «монтажник», «каменщик» и иже с ними становятся престижными, востребованными и высокооплачиваемыми. Потому все чаще можно на школьных выпускных услышать «Я б в строители пошел пусть меня научат».

- Наши выпускники 100% распределены по рабочим местам, и даже мы не удовлетворяем все те заявки, котрые к нам приходят, - рассказывает Валерий Турко, директор минского государственного профессионально-технического училища № 55 (строителей). - Наши учащиеся работают на многоих проектах, но самые значимые это «Минск-арена», очень много наших учащихся в прошлом году и в этом проходят практику там.

- Нравится строительство. Например, паркет тот же самый ложить. По нему будут звезды какие-нибудь ходит и мне будет самому приятно, что я ложил паркет, - говорит Сергей Кишко, учащийся минского государственного профессионально-технического училища № 55 (строителей)

Профтехучилище теперь из непрестижной структуры образования превращается в настоящую кузнецу кадров. И, что немаловажно, востребованных.