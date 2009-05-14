Куда поступать? Часть первая

Минский государственный ПТК швейного производства

Это дефиле (смотри видео) с многозначительным названием «В зоне повышенного внимания» уж точно повысило внимание и покорило ценителей моды сперва на показе «Русский силуэт» в Москве, а затем и искушённую каннскую публику во главе с мэтром французского стиля Клодом Бонуччи. А родом коллекция из нашего столичного колледжа швейного производства, автор – тогда еще второкурсница, а ныне выпускница.

Колледж уже 25 лет держит позиции «лучшие портные» республики. Коллекции юных рукодельников уже объездили пол Европы. А трудоустройство гарантированно на лучшие фабрики столицы.

На учебу сюда поступают как после 9, так и после 11 классов, как швеи, так и «шевцы». На 400 девушек, здесь по статистике 20 ребят.

- Главное не задумываться, что это не мужское дело, не хочу делать рекламу, но лучшие портные – это мужчины. Выбор мой исходил из того, что и сам себя смогу обшивать, - считает Алексей ДУДИНСКИЙ.

Алексей сейчас оттачивает навыки и кроит мужской костюм, а на перспективу думает о дальнейшем образовании. Уже решил, будет штурмовать Витебский технологический университет. Колледж – лишь плацдарм.

- Человек пройти в обязанном порядке ступень рабочего, чтобы стать потом хорошим технологом, - говорит Тамара Раевская, директор Минского государственного ПТК швейного производства.