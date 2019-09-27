Куда попадают книги, отправленные в контейнер для макулатуры?

Второе дыхание. Не только буккроссинг помогает старым или ненужным книгам обрести новых хозяев. Например, столичное предприятие по сбору макулатуры организовало у себя импровизированную библиотеку, рассказали в программе «Минск и минчане» .

Принести ненужные книги минчане могут лично волонтёрам либо оставить в специальных зелёных контейнерах – их на улицах столицы уже более 400. Далее издания-«подкидыши» передают в школы, больницы, приюты. А особо ценные экземпляры – в музеи.

Здесь же стартовал волонтёрский проект для пенсионеров. Более 20 человек дарят книгам вторую жизнь. По мере надобности добровольцы вместе перебирают издания, вытирают с них пыль, подклеивают и «омолаживают».