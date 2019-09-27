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Куда попадают книги, отправленные в контейнер для макулатуры?

27 сентября 2019 09:00
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Второе дыхание. Не только буккроссинг помогает старым или ненужным книгам обрести новых хозяев. Например, столичное предприятие по сбору макулатуры организовало у себя импровизированную библиотеку, рассказали в программе «Минск и минчане».

Куда попадают книги, отправленные в контейнер для макулатуры?-1

Принести ненужные книги минчане могут лично волонтёрам либо оставить в специальных зелёных контейнерах – их на улицах столицы уже более 400. Далее издания-«подкидыши» передают в школы, больницы, приюты. А особо ценные экземпляры – в музеи.

Куда попадают книги, отправленные в контейнер для макулатуры?-4

Здесь же стартовал волонтёрский проект для пенсионеров. Более 20 человек дарят книгам вторую жизнь. По мере надобности добровольцы вместе перебирают издания, вытирают с них пыль, подклеивают и «омолаживают».

Куда попадают книги, отправленные в контейнер для макулатуры?-7

За 4 года уже около 60 тысяч книг нашли себе долгожданных хозяев.

# Книги # общество

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