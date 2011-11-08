Куда обратиться с жалобой на некачественную автодорогу в Минске?

Как организована интерактивная связь с жителями города, чтобы они могли сообщать о проблемах и получать информацию о планах ремонтных работ?

Денис Глинский, директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Заходите на сайт Горремавтодора. Там есть полная информация. Буквально через день я получаю жалобы, и мы оперативно на них реагируем.

Наше предприятие решает вопросы о переходе от ямочного ремонта к полной замене дорожного полотна. Но если на всей дороге будет только несколько ям, то нет смысла перекладывать все полотно.

Ремонт дорог осуществляется и в холодное время суток - мы применяем литой асфальтобетон. Специально готовится более жидкая смесь температурой около 140 градусов. С ней можно работать до -10.

Денис Глинский, директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В этом году Мингорисполкомом было выделено около Br80 млрд на капитальный ремонт улиц. Около 70 млрд мы уже освоили. Работы в этом сезоне производились на 14 улицах. 6 из них уже сданы, остальные улицы практически закончены. В середине ноября мы закончим работы на всех улицах. Все, что планировали, мы успели сделать.

1 сентября мы начали три улицы: ул. Васнецова, ул. Комсомольская и участок ул. Красной. В ноябре мы закончим эти работы.

Самый пик активности работ – это лето. В осенний период тоже можно работать.

Какой срок действия выполненных ремонтных работ?

Денис Глинский:

Гарантийный срок – около 7-8 лет. В связи с тем, что в асфальт сейчас добавляют новые свойства, срок эксплуатации продляется.

На сколько эффективны ночные ремонтные работы?

Денис Глинский:

Мы не нарушаем технологию производства работ. Ночью мы в основном фрезеруем. А на следующий день перекрываем движение, согласуя все с соответствующими инстанциями, получаем разрешение города на закрытие той или иной улицы и укладываем нижний и верхний слой асфальта.

На какое время максимум можно перекрыть движение в связи с ремонтными работами?

Денис Глинский:

Если это большой участок, то до нескольких дней.

Улица Белецкого давно нуждалась в реконструкции. Сегодня работы здесь практически завершены. Асфальтовое покрытие, дорожная плитка, придорожное озеленение. Объект был сдан на месяц раньше намеченного срока, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Переулок Машинистов также приобретет новую жизнь.

Инна Мелешенкова, начальник производственно-технического отдела УП «Ремавтодор Московского района»:

В настоящее время ведутся работы по завершению строительства парковок на 285 машиномест.