Куда обращаться жильцам, чтобы в их доме ликвидировали комаров и крыс?

В гостях у программы «Большой город» заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Петр Авмросьев.

Петр Авмросьев: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии занимается дезинфекцией, в частности, подъездов. Организация имеет договора практически со всеми ЖРЭО Минска на проведение данной процедуры. По заявкам ЖЭСов проводятся работы по устранению комаров, блох и крыс (эта проблема поднималась в сюжете). Если в наш центр поступает жалоба, то наши сотрудники выезжают на место для проведения обработки в течение 2-3 суток. Отмечу, что эта услуга платная (оплачивает ЖЭС).

Если граждан докучают комары, которые размножаются, к примеру, в подвальных помещениях дома, нужно дать заявку ЖЭСу на проведение обработки подвалов. Жителям нужно согласовать с ЖЭСом, чтобы его сотрудники проводили такие проверки не от случая к случаю (по просьбам граждан), а в плановом порядке, причем чаще, чем обычно. К примеру, ЖЭС может проводить антикомариную дезинфекцию раз в две недели.

За несоблюдение графика дезинфекционных работ к ЖЭСам могут применяться штрафные санкции. Так, только за первое полугодие 2010 года было применено свыше 100 санкций, не считая предписаний на выполнение специальных работ.