Куда обращаться минчанам при сбоях в освещении города?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Славомир Гриневич, директор унитарного предприятия «Мингорсвет».

Славомир Гриневич:

У нас существует диспетчерская служба, которая управляет системой освещения. Она работает круглосуточно. Ее телефон — (017) 227-32-10. Люди обращаются по вопросам горения освещения, режима горения освещения.

Основная претензия, с которой обращаются минчане, — в осенне-зимний период, когда на улице начинает рано темнеть, — почему поздно или рано отключается освещение.

Бывают, люди жалуются, что при дорожно-транспортном происшествии сбита опора. Так, на МКАД в осенне-зимний период сбивается 2-3 опоры в месяц.

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