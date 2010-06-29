Куда обращаться, если в новостройке обнаружены производственные недостатки?

На вопросы программы «Большой город» отвечает директор Государственного производственного объединения «Минскстрой» Евгений Вовна.

Екатерина Забенько: Куда обращаться людям, которые в своем новом доме обнаружили строительный брак и недоделки?

Евгений Вовна: Если человек обнаружил какие-то недоделки в новом доме, нужно обращаться, в первую очередь, к застройщику.

Я знаком с ситуацией, о которой рассказывалось в вашем сюжете. Действительно, дом был сдан с многочисленными недостатками. Этот дом строило одно из наших подразделений, частная структура. В связи с неплатежами мы расторгли с ними договора, и они взялись достраивать этот дом самостоятельно.

При выявлении недостатков в доме обязательства по нему выполняются в течение гарантийного срока. Если недостатки выявляются в процессе осмотра, то они должны быть устранены незамедлительно. Так, необходимо обратиться к застройщику, который, в свою очередь, вызывает комиссию. Затем устанавливается срок, в течение которого должны быть устранены недостатки.

Строительный брак мы устраняем. Отмечу, что по нашему объединению было около 200 обращений граждан из 1000 квартир, которые мы ввели в эксплуатацию. На сегодня остались нерешенными только 17 вопросов.

К тому же, о проблемах, связанных с качеством жилых помещений, введенных в эксплуатацию, можно рассказать, позвонив на нашу горячую линию по телефону в Минске 321-23-83.

Также горячие линии функционируют у наших организаций и у всех заказчиков.

По поступившим обращениями мы принимаем меры. Крайняя мера при решении проблем, связанных с недостатками строительства жилых новостроек, — суд.