Куда могут обратиться минчане, если наружная реклама города мешает?

Гость программы «Большой город» - Михаил Титенков, директор государственного предприятия «Минскреклама».

Кто определяет место размещения рекламы? Какие существуют условия установки биг-бордов?

Михаил Титенков, директор ГП «Минскреклама»:

Сегодня в Минске 5 500 рекламных полей. Важно, чтобы они все были заполнены. Чтобы не пришлось демонтировать, если реклама не заполнена.

Место размещения биг-бордов определяем и мы, и рекламодатель. Без целого пакета заключений специалистов мы не дадим «добро» на установку рекламного щита.

Недавно в Московском районе мы демонтировали одну конструкцию, поскольку она стала мешать людям. Когда она была установлена, там не было жилых домов. Сейчас там построены новые жилые дома.

Мы будем очень благодарны, если минчане будут нам указывать на такие проблемы. Если ветер сорвал рекламу с щита, дождь прошел… Вся эта неприглядность на виду у минчан. А все 5 500 объектов сразу не проверишь. Мы рады каждому звонку, каждому обращению.