Кубок Президентского спортивного клуба: Россия – первая, Беларусь – вторая

Новости Беларуси, Минск. В этом году за звание чемпиона в Минске боролись юниорские команды из России, Беларуси, Словакии и Словении.

Судьба Кубка решилась в очной встрече белорусов и россиян. Финальный счет – 2:4 в итоге принес победу соседям. Белорусские хоккеисты получили серебро, а бронза досталась сборной Словении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Третьяк, голкипер сборной России (U-16):

Все соперники, в частности, белорусы, очень достойны, команды очень техничны, все хотят выиграть.

Константин Козловский, голкипер сборной Беларуси (U-17):

Безусловно, это очень большой опыт для нашей команды, для меня, для наших тренеров. Мы будет дальше работать. Извлечем из этого какие-то выводы.