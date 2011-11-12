Кубок Президентского спортивного клуба: Россия – первая, Беларусь – вторая

Судьба Кубка решилась в очной встрече белорусов и россиян. Финальный счет – 2:4 в итоге принес победу соседям. Белорусские хоккеисты получили серебро, а бронза досталась сборной Словении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максим Третьяк, голкипер сборной России (U-16):
Все соперники, в частности, белорусы, очень достойны, команды очень техничны, все хотят выиграть.
Константин Козловский, голкипер сборной Беларуси (U-17):
Безусловно, это очень большой опыт для нашей команды, для меня, для наших тренеров. Мы будет дальше работать. Извлечем из этого какие-то выводы.