«Куб жизни» и вертолёты на крыше. МЧС провело тренировку в высотке на Притыцкого

Новости Беларуси. Полсотни спасателей и 12 единиц техники. Столичный гарнизон МЧС провел масштабные учения в высотном здании на Притыцкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Полсотни спасателей и 12 единиц техники. Столичный гарнизон МЧС провел масштабные учения в высотном здании на Притыцкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во время тренировки спасателям было необходимо ликвидировать возгорание и эвакуировать людей. С крыши высотки пострадавших забирали на вертолете.
А для экстренной эвакуации человека с 7 этажа применили специальный батут «куб жизни». Захватывающую спецоперацию минчане поспешили снять на видео.