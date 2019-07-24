«Куб жизни» и вертолёты на крыше. МЧС провело тренировку в высотке на Притыцкого

Новости Беларуси. Полсотни спасателей и 12 единиц техники. Столичный гарнизон МЧС провел масштабные учения в высотном здании на Притыцкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время тренировки спасателям было необходимо ликвидировать возгорание и эвакуировать людей. С крыши высотки пострадавших забирали на вертолете.