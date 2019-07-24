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«Куб жизни» и вертолёты на крыше. МЧС провело тренировку в высотке на Притыцкого

24 июля 2019 20:14
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Новости Беларуси. Полсотни спасателей и 12 единиц техники. Столичный гарнизон МЧС провел масштабные учения в высотном здании на Притыцкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Куб жизни» и вертолёты на крыше. МЧС провело тренировку в высотке на Притыцкого-1

«Куб жизни» и вертолёты на крыше. МЧС провело тренировку в высотке на Притыцкого-3

Во время тренировки спасателям было необходимо ликвидировать возгорание и эвакуировать людей. С крыши высотки пострадавших забирали на вертолете.

«Куб жизни» и вертолёты на крыше. МЧС провело тренировку в высотке на Притыцкого-6

А для экстренной эвакуации человека с 7 этажа применили специальный батут «куб жизни». Захватывающую спецоперацию минчане поспешили снять на видео.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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