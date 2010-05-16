Кто в Минске занимается обрезкой деревьев?

На вопросы минчан и ведущей программы «Большой город» Екатерины Забенько отвечает Игорь Кушнеревич, генеральный директор предприятия УП «Минскзеленстрой. Вопрос от минчанки на улице: Меня всегда возмущает, что деревья в Минске обрезают до такой степени, что они, грубо говоря, на культяпы похожи. Я жила за границей и видела, как там делают это. Игорь Кушнеревич: На культяпы похожи деревья, которые обрезают на дворовых территориях — старые тополя, ивы. По основным магистралям города озеленительные работы выполняет станция защиты, в которой собраны лучшие специалисты — они обрезают деревья на должном уровне. Когда мы стрижем кустарники, то можем создавать форму, например, башенки, шара. Деревья же не всегда позволяют обрезать их так, как мы того хотим: могут мешать светофоры, трамвайные линии. Поэтому мы придерживаемся определенных правил. Если гражданин хочет самостоятельно посадить дерево, то должен учитывать, что деревья нельзя сажать над сетями — кабельными, тепловыми, канализационными. В СНиПах регламентируется определенное расстояние до них. То же самое относится и к ЛЭП. Если напряжение в них составляет 110 кВ, то охранная зона в данном случае составляет около 30 м. Вопрос от минчанки на улице: Вы занимаетесь озелененим дворов? Игорь Кушнеревич: Озеленением дворов занимаются службы ЖРЭО. Мы же занимаемся большими объектами. У нас создана лаборатория, которая занимается мониторингом зеленых насаждений и выдает рекомендации, например, что делать с больным деревом — вырезать или пересадить. Только на нашем балансе находится 800 тысяч кустарников и 350 тысяч деревьев, причем каждый год ведутся посадки деревьев, компенсационные посадки. Практически каждый уголок Минска мы стараемся озеленить.