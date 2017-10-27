Прямой эфир

Кто проверяет коллективный договор на соответствие законодательству?

27 октября 2017 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Контролирует ли кто-либо заключение коллективных договоров, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Вербило, заведующая отделом социального партнёрства Минского городского объединения организаций профсоюзов:
Первичная профсоюзная организация приносит в отраслевой городской комитет, где специалисты, как правило, юристы, правовой инспектор, технический инспектор, и ряд других специалистов изучают коллективный договор. И, после проведения экспертизы, делают заключение – либо он соответствует, либо, может быть, есть какие-то противоречия трудовому законодательству, или, наоборот, чего-то не хватает.

Коллективный договор: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения

Другие новости рубрики

Все новости
Аннулируется ли коллективный договор при смене собственника предприятия?
27 октября 2017 14:24

Аннулируется ли коллективный договор при смене собственника предприятия?

Как внести изменения в коллективный договор?
27 октября 2017 14:24

Как внести изменения в коллективный договор?

Не дают прочитать коллективный договор: что делать?
27 октября 2017 14:23

Не дают прочитать коллективный договор: что делать?