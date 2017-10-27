Кто проверяет коллективный договор на соответствие законодательству?

Новости Беларуси. Контролирует ли кто-либо заключение коллективных договоров, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Вербило, заведующая отделом социального партнёрства Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Первичная профсоюзная организация приносит в отраслевой городской комитет, где специалисты, как правило, юристы, правовой инспектор, технический инспектор, и ряд других специалистов изучают коллективный договор. И, после проведения экспертизы, делают заключение – либо он соответствует, либо, может быть, есть какие-то противоречия трудовому законодательству, или, наоборот, чего-то не хватает.