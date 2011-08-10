Кто отныне может попасть в очередь на жилье в Минске?

В Минске изменяются правила постановки на учет нуждающихся в жилье. В соответствии с указом президента, критерий нуждаемости снижен с 15 до 10 квадратных метров. В первую очередь квартиру смогут построить многодетные и молодые семьи, а также те, кто никогда не имел личной жилплощади.

Каждый рабочий день приближает его к заветным квадратным метрам. Работа на стабильном предприятии – уверенность, что сможешь выплатить взятый кредит. Его семья уже в предвкушении новоселья. Дом строится, хотя постоять в очереди пришлось 12 лет.

Сергей Ермак, будущий новосел:

У меня две дочки. Старшей в ноябре будет 13 лет, младшей в августе будет 4 года.

Живу с родителями. Как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Если бы норма в 10 метров появилась лет 10 назад, говорит, им не пришлось бы так долго ютиться на 16 квадратных метрах в родительской квартиры. А так, очередь пришлось делить не только с теми, у кого своего жилья нет вообще. Отдельные очередники умудрялись, имея двухкомнатные квартиры, построить себе еще несколько и на этом и заработать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Ермак, будущий новосел:

Много людей, которые прописывали и по 10 человек. Естественно, у кого-то есть площади, но они надеются еще взять.

Отныне очередь в столице не должна расти в геометрической прогрессии. Все, кто приехал в Минск работать и живет здесь менее 10 лет, теперь стать на очередь не могут.

Наталья Качан, начальник управления юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Что касается молодых семей, то на учет нуждающихся будут приниматься граждане, впервые вступившие в брак. И если одному из супругов не более 31 года. Только в этом случае они будут приниматься на учет, независимо от обеспеченности общей площадью жилого помещения.

Наталья Кухарчик, заведующая юридическим сектором Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Если у нас будет меньшее количество граждан становится на учет нуждающихся, наиболее нуждающиеся категории будут меньше времени стоять на учете.

Есть определенное количество граждан, которые вообще не имеют жилья.

С каждым годом Минск строил больше, а очередь не сокращалась. Проблема оказалась исключительно столичной, в то время, как в регионах построиться можно всего-то простояв год. Но столица, как неоднократно замечал глава государства, не резиновая. И поручил пересмотреть нормы постановки на учет нуждающихся, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Всем минчанам хочется городского уюта. По мировым исследованиям, оптимально допустимая для этого численность населения мегаполиса – до двух миллионов человек. Иначе мы получим каменные джунгли с домами, дышащими друг другу в окна.

Александр Шершень, заместитель начальника управления жилищной политики Мингорисполкома:

Целесообразно развивать город путем строительства жилья в городах-спутниках. Первый такой город – это Смолевичи. Конкретные наработки по нему есть. В этом году планируется начать пилотный проект – строительство многоквартирного жилого дома.

Мы ведем опрос среди очередников. Желающие могут подать заявление в администрации районов.



Снижение критерия нуждаемости – норма хоть и принципиальная, но специалисты посчитали ее самым действенным шагом к сокращению очереди.