Кто оформляет Минск к 9 мая, ко Дню независимости и к Новому году

Новый элемент праздничного декора Минска на Октябрьской площади— звезду — накануне Дня Победы разработал дизайнер Владимир Лось. Звездная конструкция от идеи до воплощения в жизнь прошла непростой путь.

Владимир Лось, художник-дизайнер ГП «Минскреклама»:

Я делаю эскиз, потом мы отдаем его конструкторам. Они делают конструкторскую документацию для того, чтобы всё это можно было изготовить. Случаются некоторые нестыковки, потому что эскиз мы готовим визуально, а конструкторы прорабатывают его детально, чтобы объект выдержал ветровые нагрузки. Из-за всех этих нюансов был достаточно трудоемкий процесс.

На напарников была возложена задача украсить к 9 Мая весь город. Это флаги, пилоны, бигборды и каркасные конструкции. В этом году художники сыграли на контрастах. Желто-фиолетовая гамма гармонично вписалась на улицах и площадях Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Чайков художник-дизайнер ГП «Минскреклама»:

В композиционном и цветовом решениях, при составлении композиционных элементов всегда хватает мыслей для создания различных образов. Их можно сделать большое количество.

У Алексея Чайкова уже есть кубок, но пока лишь в компьютерном варианте. Такая конструкция будет украшать стелу на все праздники. Цвета флагов и символы будут меняться в зависимости от времени года и тематики.Сергей и Варвара Дугины уже разработали новое панно. Белый аист будет кружить возле стелы круглый год. В отделе дизайна время опережает события.

Владимир Лось:

Будем заниматься концепцией украшений городских елок. Это какие-то новые игрушки. В прошлом году тоже были новые игрушки. И мы эту мысль будем развивать дальше, потому что кажется, что времени хватает, но на самом деле не так и много.

В швейном цеху уже шьют флаги ко Дню Независимости. Через руки одного мастера за день проходит 150 пестрых украшений. Для большого города и заказ большой. Минск примерит 7 тысяч флагов. Время не терпит.А вот это панно уже давно стало визитной карточкой праздничного города. Красочную композицию из 8 тысяч флажков изготавливают вручную.Эти машины творят чудеса: за считанные минуты эскиз превращается в большой праздничный плакат. Принтер стоит 50 тысяч долларов

Дмитрий Родионов, ведущий специалист в области печати ГП «Минскреклама»:

Это текстильная машина, которая печатает на ткани. Ее преимущество в том, что никакой постпечатной подготовки не требуется. То есть заряжается материал, и на выходе сразу идет готовая продукция. Ни одна другая технология по ткани такой скорости не имеет.

Пока на предприятии работает два станка. Один рисует на ткани, другой — на специальной бумаге. В планах предприятия еще две чудо-машины.

Дмитрий Родионов:

Будет приобретаться крупноформатная техника на сольвентной основе на 3 или 5 метров (пока еще не решено). Будет приобретаться текстильное оборудование. Тут будет использоваться классическая технология сублимации, которая позволяет производить флаги.

Минское дизайнеры сделали большой шаг вперед. Под их прикрытием идет реконструкция Национального академического театра имени Янки Купалы. С первого взгляда и не определишь, что реставрационные работы еще не завершены.

Окна и балконы повторили на ткани с точностью до миллиметра. Вместо зеленой сетки — наглядное пособие. Такая маскировка строительных работ только радует глаз. Чтобы повесить окна и двери на фасад театра, художники изучили архивные материалы и воссоздали облик старого здания в натуральную величину. Творческий занавес откроется по окончании реставрационных работ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Андрончик, инженер ГП «Минскреклама»:

Труд очень большой. Когда видишь сам процесс, происходящий здесь, на предприятии, и знаешь сроки, в которые это делается, то это вызывает уважение к работникам.