Кто не работает, тот не ест

Дожди вносят коррективы в работу комбайнеров и механизаторов, а последние вносят предложения в меню. Минский облпотребсоюз по прежнему снабжает горячими обедами и ужинами более 20 % хозяйств столичного региона. Для участников жатвы специально разработано недельное меню. Там рассчитана пищевая ценность блюд и суточная потребность в калориях. В рационе - свежие овощи и соки. По желанию механизаторов доставляется минеральная вода. При этом качество обедов и ужинов - под постоянным и пристальным контролем санитарной службы. В некоторых районах, в частности, Слуцком, Копыльском и Воложинском, для снижения стоимости питания хлеборобов, мясо, картофель и овощи приобретаются по себестоимости.