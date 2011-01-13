Кто на самом деле бил стекла Дома Правительства 19 декабря?

Кто бил окна на площади Независимости? Провокаторы или реальные люди, которые запутались в собственных политических пристрастиях? Этот вопрос стал поводом для жарких обсуждений в интернете и за его пределами. В сети родилось немало версий. Одна из самых странных: Дом Правительства крушили переодетые сотрудники милиции. Наши корреспонденты разыскали одного из «героев» площади и узнали о его реальной жизни.

Перефразируя известное выражение – слухи о подставных штурмовиках Дома правительства 19 декабря сильно преувеличены. Наш телеканал решил удостовериться в этом лично и, что называется, по горячим следам отыскал одного из тех, кто стоял в первых рядах во время беспорядков на площади Независимости.

Например, 20-летний Никита Лиховид, не только реально существует, но даже не так давно, в 2008 году, окончил 177 школу столицы. В учебе не блистал, но и откровенным хулиганом не был, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тем удивительнее факт, что спустя два года Никита штурмовал административные здания. Родная школа, где такому явно не учили, мягко говоря, шокирована.

Марина Ганзенко, учитель истории средней школы №177 Минска:

Зная, насколько он по характеру был активный и подвижный, можно было предположить, что где-то он себя проявит. Но было совершенно неожиданно, что именно с такой стороны проявил.

С одной стороны за 11 лет ни единой провинности, помимо прочего – лидер школьного «Совета справедливых» и соорганизатор культурно-массовых мероприятий. С другой стороны - сейчас по совокупности «мероприятий» на площади Лиховиду грозит уголовная ответственность. Ответственность за то, что призывал толпу к активным действиям, да и сам разбивал стекла и двери, сопротивлялся сотрудникам правопорядка. Часть причин можно искать в непростом характере юноши.

Алла Терентьева, учитель начальных классов средней школы №177 Минска:

Никита эмоционален. И даже порой бывал вспыльчив, не всегда адекватно воспринимал критику в свой адрес и редко прислушивался к мнению старших, когда мы пытались подсказать, посоветовать, и всегда считал, что его мнение – единственно правильное.

Однако одно дело – характер, другое дело – направить действия недавнего школьника с непростым характером в деструктивное русло. Неоспоримый факт: вскоре после получения аттестата о школьном образовании Лиховид стал активистом оппозиционного движения «За свободу». Экстремистские семинары, зарубежные командировки на опять же таки зарубежные деньги.

Через ведущего специалиста отдела призыва на военную службу РВК Первомайского района Марину Валерьевну, за многие годы прошло немало оппозиционных призывников. Принцип действия у всех один: в стенах военкомата они согласны на службу, но как только получают на руки повестку – чемодан, вокзал, заграница. Лиховид решил пойти по проторенной дорожке.

Марина Ившина, ведущий специалист отдела призыва на военную службу РВК Первомайского района Минска:

Своими силами мы найти его не смогли и не смогли вручить повестку, в связи с тем, что, как пояснили его родственники нам, и потом сотрудникам милиции по нашей просьбе, – он находился за границей.

Последняя повестка датирована 16 декабря прошлого года. Вместо того, чтобы в этот день пойти в военкомат, Никита Лиховид 19 декабря решил пойти на площадь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С известным печальным, но в чем-то закономерным и без всякого сомнения законным результатом.

Участники массовой несанкционированной акции устроили беспорядки возле Дома правительства в Минске